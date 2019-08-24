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Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности – Путин

Суббота, 24 августа 2019, 05:38
Россия будет разрабатывать ракеты средней и меньшей дальности – Путин

Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности, но не будет их размещать, пока этого не сделают Соединенные Штаты. 

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

"Мы будем, конечно, работать теперь над такими системами средней дальности и меньшей дальности", - сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Россия не будет размещать ракет, до тех пор пока "в том или другом регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства"

Напомним:

  • США 2 августа официально вышли из ДРСМД, после того, как прошел предоставленный России полугодовой срок на ликвидацию ракеты 9М729, которая нарушает соглашение.
  • 4 марта Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД. 3 июля Россия официально приостановила действие ДРСМД.

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Темы: ПутинСШАРосcия
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