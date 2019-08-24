США мають намір відкрити в Гренландії консульство – ЗМІ

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Субота, 24 серпня 2019, 06:32

Держдепартамент США запропонував відкрити консульство країни в Гренландії.

Про це з посиланням на Associated Press повідомляє New York Times.

Держдеп пропонує відкрити консульство в столиці Гренландії - місті Нуук. Державний департамент у листі до Конгресу повідомляє, що відновлення консульства в Нууке є частиною плану зі збільшення присутності США в Арктиці.

"США стратегічно зацікавлені в розширенні політичних, економічних і комерційних відносин в арктичному регіоні", - йдеться в листі

Постійна дипломатична присутність дозволить США "захищати основні акції в Гренландії, в той же час розвиваючи більш глибокі відносини з офіційними особами та суспільством Гренландії", - йдеться в листі Держдепу.

Нагадаємо:

  • Президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
  • Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
  • Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.

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Теми: США Трамп


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