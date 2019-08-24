США мають намір відкрити в Гренландії консульство – ЗМІ
Держдепартамент США запропонував відкрити консульство країни в Гренландії.
Про це з посиланням на Associated Press повідомляє New York Times.
Держдеп пропонує відкрити консульство в столиці Гренландії - місті Нуук. Державний департамент у листі до Конгресу повідомляє, що відновлення консульства в Нууке є частиною плану зі збільшення присутності США в Арктиці.
"США стратегічно зацікавлені в розширенні політичних, економічних і комерційних відносин в арктичному регіоні", - йдеться в листі
Постійна дипломатична присутність дозволить США "захищати основні акції в Гренландії, в той же час розвиваючи більш глибокі відносини з офіційними особами та суспільством Гренландії", - йдеться в листі Держдепу.
Нагадаємо:
- Президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
- Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
- Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.
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