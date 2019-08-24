США намерены открыть в Гренландии консульство – СМИ

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Суббота, 24 августа 2019, 06:32

Госдепартамент США предложил открыть консульство страны в Гренландии.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает New York Times.

Госдеп предлагает открыть консульство в столице Гренландии — городе Нуук. Государственный департамент в письме к Конгрессу сообщает, что восстановление консульства в Нууке является частью плана по увеличению присутствия США в Арктике.

"США стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе", - говорится в письме 

Постоянное дипломатическое присутствие позволит США "защищать основные акции в Гренландии, в то же время развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом Гренландии", - говорится в письме Госдепа.

Напомним:

  • Президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
  • Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.
  • Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.



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Темы: США Трамп


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