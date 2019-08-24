США намерены открыть в Гренландии консульство – СМИ

Госдепартамент США предложил открыть консульство страны в Гренландии.

Об этом со ссылкой на Associated Press сообщает New York Times.

Госдеп предлагает открыть консульство в столице Гренландии — городе Нуук. Государственный департамент в письме к Конгрессу сообщает, что восстановление консульства в Нууке является частью плана по увеличению присутствия США в Арктике.

"США стратегически заинтересованы в расширении политических, экономических и коммерческих отношений в арктическом регионе", - говорится в письме

Постоянное дипломатическое присутствие позволит США "защищать основные акции в Гренландии, в то же время развивая более глубокие отношения с официальными лицами и обществом Гренландии", - говорится в письме Госдепа.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.

острова Гренландия, который принадлежит Дании. Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.

Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.





