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Зеленський пройшовся Алеєю героїв в оточенні дітей у білому

Субота, 24 серпня 2019, 10:30
Зеленський пройшовся Алеєю героїв в оточенні дітей у білому
фото ОПУ

Джерело: Українська правда, Інтерфакс-Україна

У Києві з нагоди 28-ї річниці Незалежності України проходять святкові заходи за участю президента України Володимира Зеленського.

Урочиста частина розпочалася на Алеї Героїв Небесної сотні біля Жовтневого палацу з вшанування пам'яті загиблих за свободу України, оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання, пролунали сто ударів дзвону.

Навколо президента України з дружиною розмістили кілька сотень дітей і підлітків у білому, до їхнього верхнього одягу було прикріплено стрічки у кольорах українського прапора, в руках вони тримали букети квітів.

Під час короткої ходи Алеєю президент України з дружиною поклали квіти до пам'ятника героям. 

 
 

На алеї представлено художні інсталяції у вигляді щитів "Беркута" -  їх діти під час ходи президента почали розмальовувати долонями у жовто-сині кольори, та пожежної машини з брандспойтом, яку використовували правоохоронці під час подій на Майдані.

 
 

На Майдані пролунав гімн України, який виконали оркестри і відомі музиканти, в т.ч. український композитор Мирослав Скорик - на фортепіано, яке встановили на Хрещатику, співачки Аліна Паш та Тіна Кароль.

Навпроти сцени, встановленої біля стели Незалежності, з якою виступив Зеленський, розмістилися глядачі.

 

Усі урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента завершилися близько 10:30, учасники Ходи гідності - військовослужбовці, освітяни, лікарі, волонтери, спортсмени, рідні загиблих на Донбасі - рушили в напрямку Європейської площі.

 
 
 
 
 
 
 
усі фото - ОПУ

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Теми: святкуванняДень НезалежностіЗеленськийКиїв
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