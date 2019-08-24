Зеленский прошелся по Аллее героев в окружении детей в белом

Источник: Украинская правда, Интерфакс-Украина

В Киеве по случаю 28-й годовщины Независимости Украины проходят праздничные мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского.

Торжественная часть началась на Алее Героев Небесной сотни Октябрського дворца с почтения памяти погибших за свободу Украины, объявлена общенациональная минута молчания и прозвучали сто ударов колокола.

Вокруг президента Украины с супругой разместили несколько сотен детей и подростков в белом, к их верхней одежде были приколоты ленты в цветах украинского флага, в руках они держали букеты цветов.

Во время короткого шествия по Аллее президент Украины с супругой возложили цветы к памятнику героям.

На аллее представлены художественные инсталляции в виде белых щитов "Беркута" - их дети во время шествия президента начали разрисовывать ладонями в желто-синие цвета, и пожарной машины с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время событий на Майдане.

На Майдане прозвучал гимн Украины, который исполнили оркестры и известные музыканты, в т.ч. украинский композитор Мирослав Скорик - на фортепиано, которое установили на Крещатике, певицы Алина Паш и Тина Кароль.

Український композитор Мирослав Скорик виконує гімн України на фортепіано, яке встановили просто на Майдані pic.twitter.com/7kTN9Me3Nh — Hromadske.UA (@HromadskeUA) August 24, 2019

Напротив сцены, установленной возле стелы Независимости, с которой выступил Зеленский, разместились зрители.

Все торжества ко Дню Независимости в центре Киева с участием президента завершились около 10:30, участники Шествия достоинства - военнослужащие, педагоги, врачи, волонтеры, спортсмены, родные погибших на Донбассе - отправились в направлении Европейской площади.