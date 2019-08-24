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Зеленский прошелся по Аллее героев в окружении детей в белом

Суббота, 24 августа 2019, 10:30
Зеленский прошелся по Аллее героев в окружении детей в белом
фото ОПУ

Источник: Украинская правда,  Интерфакс-Украина

В Киеве по случаю 28-й годовщины Независимости Украины проходят праздничные мероприятия при участии президента Украины Владимира Зеленского. 

Торжественная часть началась на Алее Героев Небесной сотни Октябрського дворца с почтения памяти погибших за свободу Украины, объявлена общенациональная минута молчания и прозвучали сто ударов колокола. 

Вокруг президента Украины с супругой разместили несколько сотен детей и подростков в белом, к их верхней одежде были приколоты ленты в цветах украинского флага, в руках они держали букеты цветов.

Во время короткого шествия по Аллее президент Украины с супругой возложили цветы к памятнику героям.  

 
 

На аллее представлены художественные инсталляции в виде белых щитов "Беркута" - их  дети во время шествия президента начали разрисовывать ладонями в желто-синие цвета,  и пожарной машины с брандспойтом, которую использовали правоохранители во время событий на Майдане. 

 
 

На Майдане прозвучал гимн Украины, который исполнили оркестры и известные музыканты, в т.ч. украинский композитор Мирослав Скорик - на фортепиано, которое установили на Крещатике, певицы Алина Паш и Тина Кароль. 

Напротив сцены, установленной возле стелы Независимости, с которой выступил Зеленский, разместились зрители. 

 

Все торжества ко Дню Независимости в центре Киева с участием президента завершились около 10:30, участники Шествия достоинства - военнослужащие, педагоги, врачи, волонтеры, спортсмены, родные погибших на Донбассе - отправились в направлении Европейской площади.

 
 
 
 
 
 
 
все фото - ОПУ

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Темы: празднованияДень НезависимостиЗеленскийКиев
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