В Україні з'явиться День пам'яті захисників України
Джерело: президент Володимир Зеленський на святкуванні 28-ї річниці Незалежності України
В Україні відзначатимуть День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави.
Пряма мова президента: "Тут (на урочистостях з нагоди річниці Дня Незалежності - ред.) присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їхньої пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників Україні, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України".
Зеленський додав, що відзначати День пам'яті будуть 29 серпня.
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