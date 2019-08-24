В Україні з'явиться День пам'яті захисників України

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Субота, 24 серпня 2019, 10:53
фото УНІАН

Джерело: президент Володимир Зеленський на святкуванні 28-ї річниці Незалежності України 

В Україні відзначатимуть День пам'яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність держави. 

Пряма мова президента: "Тут (на урочистостях з нагоди річниці Дня Незалежності - ред.) присутні родини загиблих військовослужбовців та учасників добровольчих формувань. З метою гідного вшанування їхньої пам'яті мною підписано указ про встановлення Дня пам'яті захисників Україні, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України". 

Зеленський додав, що відзначати День пам'яті будуть 29 серпня.

Українська правда

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Теми: святкування Донбас жертви


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