В Украине появится День памяти защитников Украины

Источник: президент Владимир Зеленский на праздновании 28-й годовщины Независимости Украины

В Украине будут отмечать День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Прямая речь президента: "Здесь (на торжествах по случаю годовщины Дня Независимости - ред.) присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украин ".

Зеленский добавил, что отмечать День памяти будут 29 августа.