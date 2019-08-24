В Украине появится День памяти защитников Украины
Источник: президент Владимир Зеленский на праздновании 28-й годовщины Независимости Украины
В Украине будут отмечать День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.
Прямая речь президента: "Здесь (на торжествах по случаю годовщины Дня Независимости - ред.) присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украин ".
Зеленский добавил, что отмечать День памяти будут 29 августа.
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