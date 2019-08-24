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В Украине появится День памяти защитников Украины

Суббота, 24 августа 2019, 10:53
В Украине появится День памяти защитников Украины
фото УНИАН

Источник: президент Владимир Зеленский на праздновании 28-й годовщины Независимости Украины

В Украине будут отмечать День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Прямая речь президента: "Здесь (на торжествах по случаю годовщины Дня Независимости - ред.) присутствуют семьи погибших военнослужащих и участников добровольческих формирований. С целью достойного чествования их памяти мной подписан указ об установлении Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украин ".

Зеленский добавил, что отмечать День памяти будут 29 августа.

Украинская правда
Темы: празднованияДонбассжертвы
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