Порошенко не прийшов на Зе-парад на Майдані: молився у Софійському соборі

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Субота, 24 серпня 2019, 11:24

Джерело: "Прямий", Інтерфакс-УкраїнаГромадське

П'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко не був присутній на урочистостях з нагоди 28-ї річниці Незалежності України, що пройшли на Майдані Незалежності. 

Деталі: Участь у заходах на Майдані 24 серпня взяли три попередники Зеленського - Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко. 

Екс-глава держави взяв участь в урочистому молебні за Україну в Софії Київській та у вшануванні пам'яті загиблих воїнів.

Участь у молебні разом з Порошенком також взяли глави релігійних громад, екс-секретар РНБО Олександр Турчинов, міністр культури Євген Нищук, нардепи від партії "Європейська солідарність".

Пряма мова Порошенка: "Сьогодні я прийняв рішення, що ми вітатимемо українців, але згадуючи про тих, хто віддав своє життя за Україну".

Він побажав співгромадянам миру "на умовах перемоги, коли буде звільнений останній шматок української землі, коли буде звільнений український Донбас, український Крим".

Зазначається, що Порошенко також розкритикував відмову від проведення військового параду на День Незалежності.

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Теми: Порошенко Зеленський День Незалежності святкування


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