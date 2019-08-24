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Порошенко не пришел на Зе-парад на Майдане: молился в Софийском соборе

Суббота, 24 августа 2019, 11:24

Источник: "Прямой", Интерфакс-УкраинаГромадське

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко не присутствовал на торжествах по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, состоявшихся на Майдане Независимости.

Детали: Участие в мероприятиях на Майдане 24 августа приняли три предшественника Зеленского - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Экс-глава государства принял участие в торжественном молебне за Украину в Софии Киевской и в чествовании памяти погибших воинов.

Участие в молебне вместе с Порошенко также приняли главы религиозных общин, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, министр культуры Евгений Нищук, нардепы от партии "Европейская солидарность".

Прямая речь Порошенко: "Сегодня я принял решение, что мы будем приветствовать украинцев, но вспоминая о тех, кто отдал свою жизнь за Украину". 

Он пожелал согражданам мира "на условиях победы, когда будет освобожден последний кусок украинской земли, когда будет освобожден украинский Донбасс, украинский Крым".

Отмечается, что Порошенко также раскритиковал отказ от проведения военного парада на День Независимости.

Темы: ПорошенкоЗеленскийДень Независимостипразднования
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