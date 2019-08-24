Трамп анонсував нове збільшення мит на товари з Китаю

Заплановане на вересень-жовтень підвищення США мит на китайські товари буде більшим, аніж досі планувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter анонсував президент США Дональд Трамп.

Він зазначає, що відповідний крок є відповіддю на на введення Китаєм додаткових мит на ввезення американських товарів.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

"На жаль, колишня влада дозволила Китаю настільки далеко випередити справедливу і збалансовану торгівлю, що це стало великим тягарем для американського платника податків. Як президент, я більше не можу цього допустити! У дусі досягнення справедливої торгівлі ми повинні збалансувати ці дуже несправедливі торгові відносини. Китаю не слід встановлювати нові тарифи на $ 75 млрд (політично мотивовані!)", - написав Трамп.

Президент США також зазначає, що заплановане на 1 вересня підвищення мит на групу товарів із США обсягом $ 300 млрд складе не 10%, як планувалося раніше, а 15%. Мита на іншу групу товарів обсягом $ 250 млрд з 1 жовтня складе не 25%, а 30%.

Нагадаємо, напередодні влада Китаю анонсувала введення нових захисних мит проти товарів з США на суму $ 75 млрд. Цей крок був відповіддю на попередні збільшення мит Сполученими Штатами.