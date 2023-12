Трамп анонсував нове збільшення мит на товари з Китаю

Заплановане на вересень-жовтень підвищення США мит на китайські товари буде більшим, аніж досі планувалося.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter анонсував президент США Дональд Трамп.

Він зазначає, що відповідний крок є відповіддю на на введення Китаєм додаткових мит на ввезення американських товарів.

For many years China (and many other countries) has been taking advantage of the United States on Trade, Intellectual Property Theft, and much more. Our Country has been losing HUNDREDS OF BILLIONS OF DOLLARS a year to China, with no end in sight....