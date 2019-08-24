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Трамп анонсировал новое увеличение пошлин на товары из Китая

Суббота, 24 августа 2019, 11:27

Запланироване на сентябрь-октябрь повышение США пошлин на китайские товары будет больше, чем до сих пор планировалось.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на своей странице в Twitterанонсировал президент США Дональд Трамп.

Он отмечает, что соответствующий шаг является ответом на на введение Китаем дополнительных пошлин на ввоз американских товаров.

"К сожалению, прежняя власть позволила Китаю настолько далеко опередить справедливую и сбалансированную торговлю, и это стало большим бременем для американского налогоплательщика. Как президент, я больше не могу этого допустить! В духе достижения справедливой торговли мы должны сбалансировать эти очень несправедливые торговые отношения. Китаю не следует устанавливать новые тарифы на $ 75 млрд (политически мотивированные!)", - написал Трамп. 

Президент США также отмечает, что запланированое на 1 сентября повышение пошлин на группу товаров из США объемом $300 млрд составит не 10%, как планировалось ранее, а 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составит не 25%, а 30%.

Напомним, накануне власти Китая анонсировала введение новых защитных пошлин против товаров из США на сумму $75 млрд. Этот шаг был ответом на предыдущие увеличение пошлин Соединенными Штатами. 

Темы: КитайСШАТрампторговля
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