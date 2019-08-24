Зеленський порівняв Крим і Донбас з двома дітьми, яких викрав сусід

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Субота, 24 серпня 2019, 11:48

Джерело: Виступ президента на урочистостях з нагоди 28-ї річниці Дня Незалежності

Президент України Володимир Зеленський вдався до алегорії, порівнявши окуповані Росією Крим та частину Донбасу з двома "дітьми, яких відібрав сусід".  

Пряма мова: "Уявіть, що, наприклад, сусід відібрав у вас двох дітей. Першу дитину – просто викрав". 

"Їй видали нове свідоцтво про народження, а потім кажуть: та ми не забирали вашу дитину. Вона сама захотіла жити з нами. Ну і що, що під дулом автоматів? Це її бажання. І взагалі – хто вам сказав, що це – ваша дитина? Вона споконвіку була нашою. Ви не хвилюйтесь, їй тут буде краще, у нас прекрасний притулок біля моря, під сонечком". 

"І от пройшло 5 років. І ті, хто був так занепокоєний, кажуть: та, наче, все нормально. Дитина за вами вже не плаче. І взагалі – не сильно вона на вас і схожа. Чому вони так кажуть? Тому що це – не їхня дитина". 

За словами Зеленського, другу "дитину" закрили у дитячій кімнаті.

"І поставили озброєну охорону. Вам кажуть – яка охорона? Там нікого немає. І ви чуєте, як ось тут поруч, за стіною, ваша дитина плаче, але не можете туди зайти". 

"Кожного дня у кожного з нас розривається серце. І будь-які перемоги чи здобутки неповноцінні, адже наша родина неповна. Та настане день, і ми обов’язково зберемося разом. Бо голос рідної крові переможе", - підсумував президент України. 

Українська правда

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Теми: Зеленський Крим Донбас День Незалежності Росія


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