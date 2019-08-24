Зеленский сравнил Крым и Донбасс с двумя детьми, которых похитил сосед

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Суббота, 24 августа 2019, 11:48

Источник: Выступление президента на торжествах по случаю 28-й годовщины Дня Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к аллегории, сравнив оккупированы Россией Крым и часть Донбасса с двумя "детьми, которых отобрал сосед".

Прямая речь: "Представьте, что, например, сосед отобрал у вас двоих детей. Первого ребенка - просто похитил".

"Ему выдали новое свидетельство о рождении, а потом говорят: да мы не забирали вашего ребенка. Он сам захотел жить с нами. Ну и что, что под дулом автоматов? Это его желание. И вообще - кто вам сказал, что это - ваша ребенок? Она испокон веков была нашим. Вы не волнуйтесь, ему здесь будет лучше, у нас прекрасный приют у моря, под солнышком".

"И вот прошло 5 лет. И те, кто был так обеспокоен, говорят: да вроде все нормально. Ребенок за вами уже не плачет. И вообще - не сильно он на вас и похож. Почему они так говорят? Потому что это - не их ребенок".

По словам Зеленского, второго "ребенка" закрыли в детской комнате.

"И поставили вооруженную охрану. Вам говорят - какая охрана? Там никого нет. И вы слышите, как вот здесь рядом, за стеной, ваш ребенок плачет, но не можете туда зайти".

"Каждый день у каждого из нас разрывается сердце. И любые победы или достижения неполноценны, ведь наша семья неполная. Но наступит день, и мы обязательно соберемся вместе. Потому что голос родной крови победит", - подытожил президент Украины.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Крым Донбасс День Независимости Росcия


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