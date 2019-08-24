Українець здобув "золото" на юніорському чемпіонаті світу з плавання
Джерело: Укрінформ
Українець Владислав Бухов виборов "золоту" медаль на юніорському чемпіонаті світу з водних видів спорту.
Деталі: український спортсмен фінішував першим на дистанції 50 метрів вільним стилем.
Бухов обійшов найближчого переслідувача Девіда Кертісса зі США лише на 00.01 секунди, показавши результат у 22.13 секунди.
Медаль українського спортсмена стала першою нагородою України на юніорському чемпіонаті світу у Будапешті, який стартував 20 серпня.
Після четвертого дня змагань Україна посідає восьму позицію у загальному рейтингу, у топі з величезни відривом - Сполучені Штати.
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