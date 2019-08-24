Украинец завоевал "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию
Суббота, 24 августа 2019, 12:59
Источник: Укринформ
Украинец Владислав Бухов завоевал "золотую" медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта.
Детали: украинский спортсмен финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем.
Бухов обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса из США всего на 00.01 секунды, показав результат в 22.13 секунды.
Медаль украинского спортсмена стала первой наградой Украины на юниорском чемпионате мира в Будапеште, который стартовал 20 августа.
После четвертого дня соревнований Украина занимает восьмую позицию в общем рейтинге, в топе с огромным отрывом - Соединенные Штаты.