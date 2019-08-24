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Украинец завоевал "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию

Суббота, 24 августа 2019, 12:59
Украинец завоевал золото на юниорском чемпионате мира по плаванию

Источник: Укринформ

Украинец Владислав Бухов завоевал "золотую" медаль на юниорском чемпионате мира по водным видам спорта.

Детали: украинский спортсмен финишировал первым на дистанции 50 метров вольным стилем.

Бухов обошел ближайшего преследователя Дэвида Кертисса из США всего на 00.01 секунды, показав результат в 22.13 секунды.

Медаль украинского спортсмена стала первой наградой Украины на юниорском чемпионате мира в Будапеште, который стартовал 20 августа. 

 

После четвертого дня соревнований Украина занимает восьмую позицию в общем рейтинге, в топе с огромным отрывом - Соединенные Штаты.

Темы: спорт
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