Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив сухе голодування

421 перегляд
Субота, 24 серпня 2019, 13:49

Джерело: Журналіст Антон Наумлюк з посиланням на адвоката Біляла Аділова. 

Кримськотатарський активіст Білял Аділов, фігурант так званої "справи Хізб ут-Тахрір" з сімферопольської групи, оголосив сухе голодування через "жахливі умови утримання у слідчому ізоляторі".

Деталі: Активіст тримає голодування з 20 серпня. 

Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір", які перебувають у ростовському СІЗО №1, неодноразово скаржилися на умови утримання та зверталися до керівництва ізолятора з вимогою їх поліпшити. 

"Під час відеоконференцзв'язку було видно, що Аділов має поганий вигляд. В процесі ми зверталися до медиків, які прибули до Аділова, але результати вимірювання тиску не вплинули на його участь у судовому засіданні", повідомила адвокат Людмила Тюренкова.

Аділова перевели до іншої камери з "ще гіршими умовами, з вогкістю, яка призвела до того, що він став задихатися".

За словами адвоката, Аділов намагався привернути увагу конвою, але співробітники СІЗО не відреагували, тоді він порвав дроти у камері, щоб його хоча б вивели з приміщення, де він не міг дихати, після чого його помістили у карцер на 15 діб.

Захист пов'язує навмисно погані умови утримання фігурантів справи Хізб ут-Тахрір з їх активною позицією і в рамках утримання, де вони намагаються домогтися поліпшення умов для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і обвинувача.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим Росія політв'язні


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський порівняв Крим і Донбас з двома дітьми, яких викрав сусід 24 серпня 2019, 11:48
Український політв'язень оголосив сухе голодування – журналіст 24 серпня 2019, 04:32
Україна розповіла в ООН про утиски віруючих на окупованих Росією землях 23 серпня 2019, 05:07
Усі новини
Головні новини
Зеленський про майбутнього прем'єра: Мені подобається двоє людей
Під офісом Зеленського мітингували проти капітуляції перед РФ
На наступну зустріч лідерів G7 у гості варто запросити Україну, а не РФ - Туск
Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу
Усі новини
здоров'я

Алкоголь: що відбувається з мозком та тілом

думка

Як працює трекер сну?

школа

Який одяг варто купувати дитині у школу