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Фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" оголосив сухе голодування

Субота, 24 серпня 2019, 13:49

Джерело: Журналіст Антон Наумлюк з посиланням на адвоката Біляла Аділова. 

Кримськотатарський активіст Білял Аділов, фігурант так званої "справи Хізб ут-Тахрір" з сімферопольської групи, оголосив сухе голодування через "жахливі умови утримання у слідчому ізоляторі".

Деталі: Активіст тримає голодування з 20 серпня. 

Фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір", які перебувають у ростовському СІЗО №1, неодноразово скаржилися на умови утримання та зверталися до керівництва ізолятора з вимогою їх поліпшити. 

"Під час відеоконференцзв'язку було видно, що Аділов має поганий вигляд. В процесі ми зверталися до медиків, які прибули до Аділова, але результати вимірювання тиску не вплинули на його участь у судовому засіданні", повідомила адвокат Людмила Тюренкова.

Аділова перевели до іншої камери з "ще гіршими умовами, з вогкістю, яка призвела до того, що він став задихатися".

За словами адвоката, Аділов намагався привернути увагу конвою, але співробітники СІЗО не відреагували, тоді він порвав дроти у камері, щоб його хоча б вивели з приміщення, де він не міг дихати, після чого його помістили у карцер на 15 діб.

Захист пов'язує навмисно погані умови утримання фігурантів справи Хізб ут-Тахрір з їх активною позицією і в рамках утримання, де вони намагаються домогтися поліпшення умов для всіх ув'язнених, так і в суді, де вони постійно звертаються з клопотаннями, в тому числі щодо відведення суддів і обвинувача.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримРосіяполітв'язні
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