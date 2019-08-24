Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку

49 просмотров
Суббота, 24 августа 2019, 13:49

Источник: журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Биляла Адилова 

Крымскотатарский активист Билял Адилов, фигурант так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" из симферопольской группы, объявил сухую голодовку из-за "ужасных условий содержания в следственном изоляторе".

Детали: Активист начал голодовку с 20 августа.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО №1, неоднократно жаловались на условия содержания и обращались к руководству изолятора с требованием их улучшить. 

"По видеоконференцсвязи было видно, что Адилов выглядит плохо. В процессе мы обращались к медикам, которые прибыли к Адилову, но результаты измерения давления не повлияли на его участие в судебном заседании", сообщила адвокат Людмила Тюренкова.

Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться". 

По словам адвоката, Адилов пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток.

Защита связывает намеренно плохие условия содержания фигурантов дела Хизб ут-Тахрир с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Крым Росcия политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский сравнил Крым и Донбасс с двумя детьми, которых похитил сосед 24 августа 2019, 11:48
Украинский политзаключенный объявил сухую голодовку – журналист 24 августа 2019, 04:32
Украина рассказала в ООН о притеснении верующих на оккупированных РФ землях 23 августа 2019, 05:07
Все новости
Главные новости
Украинец завоевал "золото" на юниорском чемпионате мира по плаванию
В Киеве проходит Марш защитников, организованный ветеранами боевых действий
Зеленский сравнил Крым и Донбасс с двумя детьми, которых похитил сосед
В Украине появится День памяти защитников Украины
Все новости
здоровье

Как на организм действуют лекарства против головной боли

исследование

Как ожирение влияет на психику

Опыт

Как работает детский кардиоанестезиолог

Поиск по сайту
Архив
Весь архів