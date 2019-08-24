Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку

Источник: журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Биляла Адилова

Крымскотатарский активист Билял Адилов, фигурант так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" из симферопольской группы, объявил сухую голодовку из-за "ужасных условий содержания в следственном изоляторе".

Детали: Активист начал голодовку с 20 августа.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО №1, неоднократно жаловались на условия содержания и обращались к руководству изолятора с требованием их улучшить.

"По видеоконференцсвязи было видно, что Адилов выглядит плохо. В процессе мы обращались к медикам, которые прибыли к Адилову, но результаты измерения давления не повлияли на его участие в судебном заседании", сообщила адвокат Людмила Тюренкова.

Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться".

По словам адвоката, Адилов пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток.

Защита связывает намеренно плохие условия содержания фигурантов дела Хизб ут-Тахрир с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей.