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Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" объявил сухую голодовку

Суббота, 24 августа 2019, 13:49

Источник: журналист Антон Наумлюк со ссылкой на адвоката Биляла Адилова 

Крымскотатарский активист Билял Адилов, фигурант так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" из симферопольской группы, объявил сухую голодовку из-за "ужасных условий содержания в следственном изоляторе".

Детали: Активист начал голодовку с 20 августа.

Фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир", которые находятся в ростовском СИЗО №1, неоднократно жаловались на условия содержания и обращались к руководству изолятора с требованием их улучшить. 

"По видеоконференцсвязи было видно, что Адилов выглядит плохо. В процессе мы обращались к медикам, которые прибыли к Адилову, но результаты измерения давления не повлияли на его участие в судебном заседании", сообщила адвокат Людмила Тюренкова.

Адилова перевели в другую камеру с "еще худшими условиями, с сыростью, которая привела к тому, что он стал задыхаться". 

По словам адвоката, Адилов пытался привлечь внимание конвоя, но сотрудники СИЗО не отреагировали, тогда он порвал провода в камере, чтобы его хотя бы вывели из камеры, где он не мог дышать, после чего его поместили в карцер на 15 суток.

Защита связывает намеренно плохие условия содержания фигурантов дела Хизб ут-Тахрир с их активной позицией и в рамках содержания, где они пытаются добиться улучшения условий для всех заключенных, так и в суде, где они постоянно обращаются с ходатайствами, в том числе по отводу судей и гособвинителей. 

Темы: КрымРосcияполитзаключенные
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