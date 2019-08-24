Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу

Субота, 24 серпня 2019, 14:25
Китайські компанії вже купили акції Мотор Січ - представник заводу

Джерело: Hromadske 

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ". 

Деталі:  Директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські компанії вже купили акції заоду і тепер - "рішення за АМКУ"

"Коли воно буде - ми не знаємо",  - зазначив Малиш. 

Малиш не підтвердив інформацію видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

Раніше WSJ із посиланням на джерела в адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

Нагадаємо, 

  • "Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим та є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.
  • Повідомлялося, що китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: