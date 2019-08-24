Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу
Джерело: Hromadske
Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".
Деталі: Директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські компанії вже купили акції заоду і тепер - "рішення за АМКУ"
"Коли воно буде - ми не знаємо", - зазначив Малиш.
Малиш не підтвердив інформацію видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".
Раніше WSJ із посиланням на джерела в адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".
Нагадаємо,
- "Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим та є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.
- Повідомлялося, що китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.
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