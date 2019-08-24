Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу

Джерело: Hromadske

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ".

Деталі: Директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські компанії вже купили акції заоду і тепер - "рішення за АМКУ"

"Коли воно буде - ми не знаємо", - зазначив Малиш.

Малиш не підтвердив інформацію видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

Раніше WSJ із посиланням на джерела в адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

Нагадаємо,