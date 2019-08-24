Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу

21903 перегляди
Субота, 24 серпня 2019, 14:25

Джерело: Hromadske 

Китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України (АМКУ) угоду з купівлі понад 50% акцій заводу "Мотор Січ". 

Деталі:  Директор із зв'язків з громадськістю ВАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш заявив, що китайські компанії вже купили акції заоду і тепер - "рішення за АМКУ"

"Коли воно буде - ми не знаємо",  - зазначив Малиш. 

Малиш не підтвердив інформацію видання The Wall Street Journal про можливий продаж заводу китайській компанії "Beijing Skyrizon Aviation".

Раніше WSJ із посиланням на джерела в адміністрації повідомила, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу "Мотор Січ".

Нагадаємо, 

  • "Мотор-Січ" контролюється В’ячеславом Богуслаєвим та є одним з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки та промислових газотурбінних установок.
  • Повідомлялося, що китайські компанії Skyrizon Aircraft і Xinwei Technology Group в разі отримання дозволу Антимонопольного комітету на покупку понад 50% акцій компанії "Мотор Січ" нададуть авіабудівній галузі України грантове фінансування на суму 100 мільйонів доларів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Усі новини
Головні новини
Зеленський про майбутнього прем'єра: Мені подобається двоє людей
Під офісом Зеленського мітингували проти капітуляції перед РФ
На наступну зустріч лідерів G7 у гості варто запросити Україну, а не РФ - Туск
Китайські компанії вже купили акції "Мотор Січ" - представник заводу
Усі новини
здоров'я

Алкоголь: що відбувається з мозком та тілом

думка

Як працює трекер сну?

школа

Який одяг варто купувати дитині у школу