Китайские компании уже купили акции "Мотор Сич" - представитель завода

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Суббота, 24 августа 2019, 14:25

Источник: Hromadske

Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование у Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".

Детали: Директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что китайские компании уже купили акции заоду и теперь - "решение за АМКУ". 

"Когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.

Малыш не подтвердил информацию издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".

Ранее WSJ со ссылкой на источники в администрации сообщила, что США попытаются помешать покупке украинского завода "Мотор Сич" китайской компанией.  

Напомним,

  • "Мотор-Сич" контролируется Вячеславом  Богуслаевым и является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.
  • Сообщалось, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций компании "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.

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