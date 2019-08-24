Китайские компании уже купили акции "Мотор Сич" - представитель завода
Суббота, 24 августа 2019, 14:25
Источник: Hromadske
Китайские Skyrizon и Xinwei Group уже подали на согласование у Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) сделку по покупке более 50% акций завода "Мотор Сич".
Детали: Директор по связям с общественностью ОАО "Мотор Сич" Анатолий Малыш заявил, что китайские компании уже купили акции заоду и теперь - "решение за АМКУ".
"Когда оно будет - мы не знаем", - отметил Малыш.
Малыш не подтвердил информацию издания The Wall Street Journal о возможной продаже завода китайской компании "Beijing Skyrizon Aviation".
Ранее WSJ со ссылкой на источники в администрации сообщила, что США попытаются помешать покупке украинского завода "Мотор Сич" китайской компанией.
Напомним,
- "Мотор-Сич" контролируется Вячеславом Богуслаевым и является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники и промышленных газотурбинных установок.
- Сообщалось, что китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group в случае получения разрешения Антимонопольного комитета на покупку свыше 50% акций компании "Мотор Сич" предоставят авиастроительной отрасли Украины грантовое финансирование на сумму 100 миллионов долларов.