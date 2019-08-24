Під офісом Зеленського мітингували проти капітуляції перед РФ

Джерело: Укрінформ

Понад сотня людей біля будівлі Офісу президента провели акцію "Ні - капітуляції".

Деталі: Переважна більшість учасників заходу прийшла на акцію в святкових вишиванках або військових одностроях.

Люди тримали в руках державні прапори та підписували листи-звернення до президента. Бланки листів із видрукуваним текстом можна було отримати в організаторів.

Як зазначив організатор заходу волонтер і доброволець Мирослав Гай, акція є "попереджувальною", а в листах до президента Володимира Зеленського закликається всіма можливими методами протидіяти можливій капітуляції перед російським агресором.

Крім того, від глави держави вимагають спростувати твердження про заборону українським військовим стріляти у відповідь; заборонити приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ та відкривати тут філіали російських мас-медіа; протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України; засудити заяви політиків про можливе надання російській мові статусу національної, сприяти припиненням спекуляцій деяких політичних сил щодо питання декомунізації та української історії.

Також активісти вимагали "розтлумачити" вислів президента про "іншу сторону" під час нещодавнього коментування російсько-української війни, та закликати парламент відновити ліквідований Комітет ВР у справах ветеранів.

Як видно з фото листа, однією з вимог також було звільнити Андрія Богдана з посади глави Офісу президента.

Усі підписані листи Гай передав представнику Офісу президента, який вийшов до активістів. Завершилася акція масовим виконанням державного гімну України.