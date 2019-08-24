Под офисом Зеленского митинговали против капитуляции перед РФ

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Суббота, 24 августа 2019, 16:51

Источник: Укринформ

Более сотни людей у ​​здания Офиса президента провели акцию "Нет - капитуляции".

Детали: Подавляющее большинство участников мероприятия пришло на акцию в праздничных вышиванках или военной форме.

 

Люди держали в руках государственные флаги и подписывали письма-обращения к президенту. Бланки писем с отпечатанным текстом можно было получить у организаторов.

Как отметил организатор мероприятия волонтер и доброволец Мирослав Гай, акция является "предупредительной", а в письмах к президенту Владимиру Зеленскому призывается всеми возможными методами противодействовать возможной капитуляции перед российским агрессором.

 

Кроме того, от главы государства требуют опровергнуть утверждение о запрете украинским военным стрелять в ответ, запретить приезжать в Украину представителям российских СМИ и открывать здесь филиалы российских масс-медиа; противодействовать предоставлению автономии любым регионам Украины; осудить заявления политиков о возможном предоставлении русскому языку статуса национального, способствовать прекращению спекуляций некоторых политических сил по вопросу декоммунизации и украинской истории.

Все подписанные письма Гай передал представителю Офиса президента, который вышел к активистам. Завершилась акция массовым исполнением государственного гимна Украины.

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Темы: Офис президента акции Зеленский


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