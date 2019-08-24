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Зеленський про майбутнього прем'єра: Мені подобаються двоє людей

Субота, 24 серпня 2019, 19:14
Зеленський про майбутнього прем'єра: Мені подобаються двоє людей
УП

Джерело: Зеленський у коментарі журналістам під час урочистого прийому в Маріїнському палаці, повідомляє Радіо Свобода

Президентові Володимиру Зеленському подобаються дві кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

Пряма мова президента: Мені нема куди тягнути. Я вам скажу чесно, що складність цього рішення – в тому, що мені подобаються кілька людей. Двоє.

Деталі: Зеленський повідомив, що питання щодо кандидатури прем’єр-міністра нового уряду буде вирішуватися упродовж наступного тижня.

Крім того, за його словами, троє людей претендують на позицію міністра фінансів, в тому числі чинна міністр Оксана Маркарова. Деталей президент не повідомив, але обіцяв вийти на прес-конференцію після призначення уряду у вересні.

Українська правда
Теми: ЗеленськийКабінет міністрів
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