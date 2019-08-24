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Зеленский о будущем премьере: Мне нравятся два человека

Суббота, 24 августа 2019, 19:14
Зеленский о будущем премьере: Мне нравятся два человека
УП

Источник: Зеленский в комментарии журналистам во время торжественного приема в Мариинском дворце, сообщает Радио Свобода

Президенту Владимиру Зеленскому нравятся две кандидатуры на должность премьер-министра.

Прямая речь президента: Мне некуда тянуть. Я вам скажу честно, что сложность этого решения - в том, что мне нравятся несколько человек. Двое.

Детали: Зеленский сообщил, что вопрос по кандидатуре премьер-министра нового правительства будет решаться в течение следующей недели.

Кроме того, по его словам, три человека претендуют на позицию министра финансов, в том числе действующая министр Оксана Маркарова. Деталей президент не сообщил, но обещал выйти на пресс-конференцию после назначения правительства в сентябре.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийКабинет министров
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