В Івано-Франківську учасник бойових дій підірвав себе і співмешканку

Джерело: поліція Івано-Франківської області

В Івано-Франківську внаслідок вибуху двох гранат загинули чоловік і жінка.

Деталі: На вул. Декабристів, 52 від вибуху двох гранат загинули чоловік 1982 року народження і його 36-річна співмешканка.

фото поліції

Повідомлення про вибух надійшло до поліції близько 14 години суботи.

Дослівно поліція: Слідством встановлено, що між загиблими виник конфлікт, у результаті якого чоловік привів у дію дві вибухові гранати (РГД-5). Крім того, встановлено, що чоловік був учасником бойових дій на сході України.

Чоловік неодноразово притягався до кримінальної відповідальності, а саме: за хуліганство, нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.