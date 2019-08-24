В Ивано-Франковске участник боевых действий подорвал себя и сожительницу

648 просмотров
Суббота, 24 августа 2019, 19:52

Источник: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске в результате взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина.

Детали: На ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

 
Фото полиции

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14 часов субботы.

Дословно полиция: Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ивано-Франковск взрыв полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский: Бизнес-партнер Коломойского выделит деньги на аэропорт Ивано-Франковска 2 августа 2019, 16:56
Президент представил нового главу Ивано-Франковской области 2 августа 2019, 12:48
Адвокат убил жену и покончил с собой – полиция 28 мая 2019, 13:03
Все новости
Главные новости
Зеленский о будущем премьере: Мне нравится два человека
Нарушения в Киеве: "граната" во время речи Зеленского, "минирование" Майдана
На следующую встречу лидеров G7 в гости стоит пригласить Украину, а не РФ - Туск
Китайские компании уже купили акции "Мотор Сич" - представитель завода
Все новости
здоровье

Ароматный липовый чай: 8 причин, почему им стоит наслаждаться

психология

13 вещей, которые стоит избегать родителям, если вы хотите воспитывать психологически сильного человека

мнение

Женщины не лучшие в многозадачности. У них просто много работы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів