В Ивано-Франковске участник боевых действий подорвал себя и сожительницу

Источник: полиция Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковске в результате взрыва двух гранат погибли мужчина и женщина.

Детали: На ул. Декабристов, 52 от взрыва двух гранат погибли мужчина 1982 года рождения и его 36-летняя сожительница.

Фото полиции

Сообщение о взрыве поступило в полицию около 14 часов субботы.

Дословно полиция: Следствием установлено, что между погибшими возник конфликт, в результате которого человек привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а именно: за хулиганство, нанесение телесных повреждений и незаконное обращение с оружием.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.