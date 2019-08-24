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Постачання наркотиків військовим у Києві: затримано організаторів

Субота, 24 серпня 2019, 20:19

Джерело: військова прокуратура Центрального регіону України

Військова прокуратура Київського гарнізону ліквідувала нарколабораторію та затримала постачальників амфетаміну військовим на території Києва.

Дослівно прокуратура: Наркодилерів впіймали під час передачі 2 кілограмів амфетаміну для реалізації в тому числі військовослужбовцям.

 

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з ГУ Нацполіції в Київській області та головним відділом по боротьбі з корупцією та оргзлочинність ГУ СБУ в м. Києві та Київській області задокументували факт збуту партії наркотиків в особливо великих розмірах на території столиці. Двох зловмисників затримано "на гарячому".

"Ринкова" вартість зазначеної кількості амфетаміну складає близько 800 тисяч гривень. В ході слідчих дій також ліквідовано шляхом вилучення "нарколабораторію", за допомогою якої виготовлялися психотропи.

Двом наркоторговцям вже повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обох судом взято під варту на 2 місяці з альтернативою внесення 1 152 600 гривень застави.

Деталі: Постачальників виявили в рамках кримінального провадження щодо неодноразового збуту військовослужбовцями 169 Навчального центру "Десна" амфетаміну в особливо великих розмірах на території міста Києва упродовж липня-вересня 2018 року.

Наприкінці грудня минулого року обвинувальні акти стосовно військових, які розповсюджували психотропи, були скеровані до суду для розгляду по суті.

Кримінальну справу стосовно організаторів цього злочину виділено в окреме провадження, в рамках якого і відбулось затримання наркоторговців.

Що було раніше: У вересні 2018 року військова прокуратура Центрального регіону повідомляла про затримання двох військовослужбовців однієї з військових частин після збуту психотропної речовини "амфетамін".

Українська правда
Теми: прокуратура
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