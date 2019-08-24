Поставки наркотиков военным в Киеве: задержаны организаторы

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Суббота, 24 августа 2019, 20:19

Источник: военная прокуратура Центрального региона Украины

Военная прокуратура Киевского гарнизона ликвидировала нарколабораторию и задержала поставщиков амфетамина военным на территории Киева.

Дословно прокуратура: Наркодиллеров поймали во время передачи 2 килограммов амфетамина для реализации в том числе военнослужащим.

 

Военная прокуратура Киевского гарнизона совместно с ГУ Нацполиции в Киевской области и главным отделом по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области задокументировали факт сбыта партии наркотиков в особо крупных размерах на территории столицы. Двух злоумышленников задержали "на горячем".

"Рыночная" стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч гривен. В ходе следственных действий также ликвидирована путем изъятия "нарколаборатория", с помощью которой изготавливались психотропы.

Двум наркоторговцам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, что наказывается лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Оба судом взяты под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения 1 152 600 гривен залога.

Детали: Поставщиков обнаружили в рамках уголовного производства по неоднократному сбыту военнослужащими 169 Учебного центра "Десна" амфетамина в особо крупных размерах на территории города Киева в течение июля-сентября 2018 года.

В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли психотропы, были направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.

Что было раньше: В сентябре 2018 года военная прокуратура Центрального региона сообщала о задержании двух военнослужащих одной из воинских частей после сбыта психотропного вещества "амфетамин".

Украинская правда

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Темы: прокуратура


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