У Новосибірську провели пікет до Дня незалежності України

Джерело: проект Радіо Свобода "Сибирь.Реалии"

У центрі Новосибірська на півночі Росії пройшов узгоджений пікет на честь Дня незалежності України.

Деталі: В акції взяли участь як українці, що живуть у Сибіру, ​​так і місцеві жителі. Учасники тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати".

Всього на площі зібралося 13 активістів.

За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена ​​не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання у справи незалежної держави.