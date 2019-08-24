У Новосибірську провели пікет до Дня незалежності України
Субота, 24 серпня 2019, 21:02
Джерело: проект Радіо Свобода "Сибирь.Реалии"
У центрі Новосибірська на півночі Росії пройшов узгоджений пікет на честь Дня незалежності України.
Деталі: В акції взяли участь як українці, що живуть у Сибіру, так і місцеві жителі. Учасники тримали в руках прапори і плакати з гаслами: "Слава Україні", "Свободу Сенцову і Кольченку", "Владо, досить воювати".
Всього на площі зібралося 13 активістів.
За словами організатора пікету Оксани Лук'янець, акція заявлена не партійною, а загальногромадянською, з головною вимогою до влади Росії припинити втручання у справи незалежної держави.
Українська правда