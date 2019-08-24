В Новосибирске провели пикет ко Дню независимости Украины
132 просмотра
Суббота, 24 августа 2019, 21:02
Источник: проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии"
В центре Новосибирска на севере России прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины.
Детали: В акции приняли участие как украинцы, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".
Всего на площади собралось 13 активистов.
По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua