В Новосибирске провели пикет ко Дню независимости Украины

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Суббота, 24 августа 2019, 21:02

Источник: проект Радио Свобода "Сибирь.Реалии"

В центре Новосибирска на севере России прошел согласованный пикет в честь Дня независимости Украины.

Детали: В акции приняли участие как украинцы, живущие в Сибири, так и местные жители. Участники держали в руках флаги и плакаты с лозунгами: "Слава Украине", "Свободу Сенцову и Кольченко", "Власть, хватит воевать".

Всего на площади собралось 13 активистов.

По словам организатора пикета Оксаны Лукьянец, акция заявлена не партийной, а общегражданской, с главным требованием к властям России прекратить вмешательство в дела независимого государства.

Украинская правда

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Темы: Росcия акции День Независимости


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