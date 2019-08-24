У Петербурзі затримували учасника пікету на підтримку України
Джерело: ОВД-Инфо
У Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною.
Деталі: Пікети проходили на перетині Невського проспекту і Малої Садової.
Один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію ОВД-Инфо про своє затримання.
За словами Соловйова, затримання відбулося ще до початку його участі в акції: він навіть не встиг дістати плакат із пакета.
Увечері Соловйова відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.
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