У Петербурзі затримували учасника пікету на підтримку України

Джерело: ОВД-Инфо

У Санкт-Петербурзі в суботу пройшла серія одиночних пікетів солідарності з Україною.

Деталі: Пікети проходили на перетині Невського проспекту і Малої Садової.

Один з учасників, Олексій Соловйов, повідомив на гарячу лінію ОВД-Инфо про своє затримання.

За словами Соловйова, затримання відбулося ще до початку його участі в акції: він навіть не встиг дістати плакат із пакета.

Увечері Соловйова відпустили з ОВС №78 після того, як взяли у нього пояснення.