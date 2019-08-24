В Петербурге задерживали участника пикета в поддержку Украины
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Суббота, 24 августа 2019, 23:29
Источник: ОВД-Инфо
В Санкт-Петербурге в субботу прошла серия одиночных пикетов в солидарность с Украиной.
Детали: Пикеты проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой.
Один из участников, Алексей Соловьев, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо о своем задержании.
По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета.
Вечером Соловьева отпустили из ОВД №78 после того, как взяли у него объяснения.
Украинская правда
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