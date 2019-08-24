В Петербурге задерживали участника пикета в поддержку Украины

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Суббота, 24 августа 2019, 23:29

Источник: ОВД-Инфо

В Санкт-Петербурге в субботу прошла серия одиночных пикетов в солидарность с Украиной.

Детали: Пикеты проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой.

Один из участников, Алексей Соловьев, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо о своем задержании.

По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета.

Вечером Соловьева отпустили из ОВД №78 после того, как взяли у него объяснения.

Украинская правда

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Темы: Росcия акции День Независимости


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