В Петербурге задерживали участника пикета в поддержку Украины

Источник: ОВД-Инфо

В Санкт-Петербурге в субботу прошла серия одиночных пикетов в солидарность с Украиной.

Детали: Пикеты проходили на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой.

Один из участников, Алексей Соловьев, сообщил на горячую линию ОВД-Инфо о своем задержании.

По словам Соловьева, задержание произошло еще до начала его участия в акции: он даже не успел достать плакат из пакета.

Вечером Соловьева отпустили из ОВД №78 после того, как взяли у него объяснения.