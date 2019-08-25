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Юнацька збірна України виграла турнір з футболу в Чехії

Неділя, 25 серпня 2019, 00:51

Джерело: сайт Української асоціації футболу

Українська збірна U18 отримала перемогу над збірною Чехії у фіналі футбольного турніру Вацлава Єжека, який проходив у суботу.

Деталі: Протягом матчу чехи більше володіли м'ячем, однак українці за першої ж нагоди намагалися вибігати в контратаку.

Але протягом основних 90 хвилин забити м'яч не вдалося жодному із суперників, і доля трофея вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, яку краще виконали синьо-жовті.

Перемога з рахунком 3:2. Пенальті реалізували Бражко, Кузик і Чідомере.

Також у матчі відзначився український голкіпер Мирослав Зновенко. Він двічі парирував удари чехів.

УАФ нагадує, що за всю історію турніру, який проводиться з 1994 року, збірна України стала тріумфатором змагань уп'яте.

 
Збірна України з футболу U18 навколо виграного кубку
фото УАФ

Українська правда

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Теми: футболспортЧехія
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