Юнацька збірна України виграла турнір з футболу в Чехії

Джерело: сайт Української асоціації футболу

Українська збірна U18 отримала перемогу над збірною Чехії у фіналі футбольного турніру Вацлава Єжека, який проходив у суботу.

Деталі: Протягом матчу чехи більше володіли м'ячем, однак українці за першої ж нагоди намагалися вибігати в контратаку.

Але протягом основних 90 хвилин забити м'яч не вдалося жодному із суперників, і доля трофея вирішувалася в серії післяматчевих пенальті, яку краще виконали синьо-жовті.

Перемога з рахунком 3:2. Пенальті реалізували Бражко, Кузик і Чідомере.

Також у матчі відзначився український голкіпер Мирослав Зновенко. Він двічі парирував удари чехів.

УАФ нагадує, що за всю історію турніру, який проводиться з 1994 року, збірна України стала тріумфатором змагань уп'яте.