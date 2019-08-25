Юношеская сборная Украины выиграла турнир по футболу в Чехии
Источник: сайт Украинской ассоциации футбола
Украинская сборная U18 одержала победу над сборной Чехии в финале футбольного турнира Вацлава Ежека, который проходил в субботу.
Детали: В течение матча чехи больше владели мячом, однако украинцы при первой же возможности старались вырываться в контратаку.
Но в течение основных 90 минут забить мяч не удалось ни одному из соперников, и судьба трофея решалась в серии послематчевых пенальти, которую лучше выполнили сине-желтые.
Победа со счетом 3:2. Пенальти реализовали Бражко, Кузык и Чидомере.
Также в матче отличился украинский голкипер Мирослав Зновенко. Он дважды парировал удары чехов.
УАФ напоминает, что за всю историю турнира, который проводится с 1994 года, сборная Украины стала триумфатором соревнований в пятый раз.