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Картки метро більше не продають і не поповнюють на 10 станціях у Києві

Неділя, 25 серпня 2019, 01:59

Джерело: сайт КП "Київський метрополітен"

У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.

Деталі: За даними перевізника, оскільки місто впроваджує електронний квиток, картка метро більше не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:

  1. "Хрещатик" (центральний вихід);
  2. "Театральна";
  3. "Майдан Незалежності";
  4. "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);
  5. "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");
  6. "Арсенальна";
  7. "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");
  8. "Сирець";
  9. "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери);
  10. "Площа Льва Толстого".

Згідно з повідомленням, тепер у цих касах можна придбати та поповнити іншу картку - Kyiv Smart Card. Водночас користуватися старими картками або жетонами на станціях ще можна.

У метрополітені додали, що на станції "Площа Льва Толстого" також реалізовуватиметься QR-квиток.

Нагадаємо:

  • З 15 липня столичний метрополітен почав відмовлятися від жетонів.

Українська правда

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Теми: метроКиївтранспорт
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