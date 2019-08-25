Картки метро більше не продають і не поповнюють на 10 станціях у Києві
Неділя, 25 серпня 2019, 01:59
Джерело: сайт КП "Київський метрополітен"
У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.
Деталі: За даними перевізника, оскільки місто впроваджує електронний квиток, картка метро більше не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:
- "Хрещатик" (центральний вихід);
- "Театральна";
- "Майдан Незалежності";
- "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS);
- "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок");
- "Арсенальна";
- "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан");
- "Сирець";
- "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери);
- "Площа Льва Толстого".
Згідно з повідомленням, тепер у цих касах можна придбати та поповнити іншу картку - Kyiv Smart Card. Водночас користуватися старими картками або жетонами на станціях ще можна.
У метрополітені додали, що на станції "Площа Льва Толстого" також реалізовуватиметься QR-квиток.
Нагадаємо:
- З 15 липня столичний метрополітен почав відмовлятися від жетонів.
Українська правда