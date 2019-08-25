Картки метро більше не продають і не поповнюють на 10 станціях у Києві

Джерело: сайт КП "Київський метрополітен"

У касах 10 станцій київського метрополітену з 25 серпня припинили продавати і поповнювати проїзні картки метро.

Деталі: За даними перевізника, оскільки місто впроваджує електронний квиток, картка метро більше не продаватиметься і не поповнюватиметься у касах таких станцій:

"Хрещатик" (центральний вихід); "Театральна"; "Майдан Незалежності"; "Академмістечко" (вихід до магазину NOVUS); "Лісова" (вихід до ТЦ "Даринок"); "Арсенальна"; "Теремки" (вихід до ТЦ "Магелан"); "Сирець"; "Почайна" (вихід до вул. С.Бандери); "Площа Льва Толстого".

Згідно з повідомленням, тепер у цих касах можна придбати та поповнити іншу картку - Kyiv Smart Card. Водночас користуватися старими картками або жетонами на станціях ще можна.

У метрополітені додали, що на станції "Площа Льва Толстого" також реалізовуватиметься QR-квиток.

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