Карточки метро больше не продают и не пополняют на 10 станциях в Киеве

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Воскресенье, 25 августа 2019, 01:59

Источник: сайт КП "Киевский метрополитен"

В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро.

Детали: По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

  1. "Крещатик" (центральный выход);
  2. "Театральная";
  3. "Майдан Незалежности";
  4. "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
  5. "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
  6. "Арсенальная";
  7. "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
  8. "Сырец";
  9. "Почайная" (выход к ул. С. Бандеры)
  10. "Площадь Льва Толстого".

Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.

В метрополитене добавили, что на станции "Площадь Льва Толстого" также продается QR-билет.

Напомним:

  • С 15 июля столичный метрополитен начал отказываться от жетонов.

Украинская правда

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Темы: метро Киев транспорт


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