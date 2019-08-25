Карточки метро больше не продают и не пополняют на 10 станциях в Киеве

Источник: сайт КП "Киевский метрополитен"

В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро.

Детали: По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:

"Крещатик" (центральный выход); "Театральная"; "Майдан Незалежности"; "Академгородок" (выход к магазину NOVUS); "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок"); "Арсенальная"; "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан"); "Сырец"; "Почайная" (выход к ул. С. Бандеры) "Площадь Льва Толстого".

Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.

В метрополитене добавили, что на станции "Площадь Льва Толстого" также продается QR-билет.

Напомним: