Карточки метро больше не продают и не пополняют на 10 станциях в Киеве
585 просмотров
Воскресенье, 25 августа 2019, 01:59
Источник: сайт КП "Киевский метрополитен"
В кассах 10 станций киевского метрополитена с 25 августа перестали продавать и пополнять проездные карточки метро.
Детали: По данным перевозчика, поскольку город внедряет электронный билет, карта метро больше не будет продаваться и не будет пополняться в кассах таких станций:
- "Крещатик" (центральный выход);
- "Театральная";
- "Майдан Незалежности";
- "Академгородок" (выход к магазину NOVUS);
- "Лесная" (выход к ТЦ "Дарынок");
- "Арсенальная";
- "Теремки" (выход к ТЦ "Магеллан");
- "Сырец";
- "Почайная" (выход к ул. С. Бандеры)
- "Площадь Льва Толстого".
Согласно сообщению, теперь в этих кассах можно приобрести и пополнить другую карту - Kyiv Smart Card. В то же время пользоваться старыми картами или жетонами на станциях еще можно.
В метрополитене добавили, что на станции "Площадь Льва Толстого" также продается QR-билет.
Напомним:
- С 15 июля столичный метрополитен начал отказываться от жетонов.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua