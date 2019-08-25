Трамп привселюдно нахамив своєму фанату, сплутавши його з протестувальником

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Неділя, 25 серпня 2019, 03:01

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з виборцями накинувся з образами на свого палкого прихильника, бо подумав, що той протестує.

Про це повідомляє Reuters.

На зустріч Трампа з виборцями прийшла група протестувальників. Коли вона залишала зібрання, чоловік на ім’я Френк Доусон у футболці із написом "Трамп 2020" махав їм кулаком услід. Але президенту, який у цей момент як раз виступав, здалося, що то один з учасників протесту.

"У цього хлопця серйозні проблеми з вагою. Йди додому. Почни робити вправи. Виведіть його звідси, будь ласка", - сказав Трамп.

Пізніше президент дізнався, що Доусон є його прихильником, і вирішив йому зателефонувати.

 
Френк Доусон
фото reuters

Як повідомили в адміністрації Трампа, додзвонитися до даремно ображеного чоловіка президенту так і не вдалося, тож він надіслав йому голосове повідомлення. В ньому Трамп зовсім не вибачався, а просто подякував чоловікові за підтримку.

Сам Доусон сказав журналістам, що не ображається.

"Я гадаю, він подумав, що я учасник протесту, але я ним не був…  Все добре. Я люблю цього хлопця (Трампа – ред.). Він - найкраще, що траплялося з цією країною", - заявив прихильник американського президента.

Українська правда

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Теми: США Трамп курйоз


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