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Трамп публично нахамил своему фанату, приняв его за протестующего

Воскресенье, 25 августа 2019, 03:01

Президент США Дональд Трамп во время встречи с избирателями набросился с оскорблениями на своего пылкого сторонника, потому что подумал, что тот протестует.

Об этом сообщает Reuters.

На встречу Трампа с избирателями пришла группа протестующих. Когда она покидала собрание, человек по имени Фрэнк Доусон в футболке с надписью "Трамп 2020" махал им кулаком вслед. Однако президенту, который в этот момент как раз выступал, показалось, что это один из протестующих.

"У этого парня серьезные проблемы с весом. Иди домой. Начни делать упражнения. Выведите его отсюда, пожалуйста", - сказал Трамп.

Позже Трамп узнал, что Доусон является его сторонником, и решил ему позвонить.

 
Фрэнк Доусон
фото reuters

Как сообщили в администрации Трампа, дозвониться до зря оскорбленного мужчины президенту так и не удалось, и он послал ему голосовое сообщение. В нем Трамп вовсе не извинялся, а просто поблагодарил мужу за поддержку.

Сам Доусон сказал журналистам, что не обижается.

"Я думаю, он подумал, что я участник протеста, но я им не был ... Все хорошо. Я люблю этого парня (Трампа - ред.). Он - лучшее, что случалось с этой страной", - заявил фанат американского президента.

Украинская правда
Темы: СШАТрампкурьез
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