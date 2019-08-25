Україна вперше за роки незалежності випробувала двигун космічної ракети

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Неділя, 25 серпня 2019, 03:37

23 серпня вперше за часи новітньої історії України були проведені вогневі випробування двигуна ракети-носія класу "Циклон-4".

Про це повідомляє у Facebook конструкторське бюро "Південне".

"23 серпня, напередодні 28-ї річниці Незалежності нашої країни, вперше за часи її новітньої історії, були проведені вогневі випробування ступеня ракети-носія в цілому - відбувся прожиг третього ступеня ракети-носія середнього класу "Циклон-4", спроектованого КБ "Південне" та виготовленого на Південмаші", - кажуть у КБ.

Зазначається, що це "заключні та найважливіші" випробування перед першими льотними випробуваннями.

"Саме він (третій ступінь) буде працювати безпосередньо у космосі та виводити супутники в цільову точку", - розповідають конструктори.

За даними бюро, під час вогневих випробувань всі системи відпрацювали відмінно, двигун ступеня вмикався п'ять разів, як і було заплановано конструкторами.

"Випробування визнано успішними!" - наголосили у КБ.

 

Українська правда

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Теми: технології космос


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