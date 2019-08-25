Украина впервые за годы независимости испытала двигатель космической ракеты

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Воскресенье, 25 августа 2019, 03:37

23 августа впервые за время новейшей истории Украины были проведены огневые испытания двигателя ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Об этом сообщает в Facebook конструкторское бюро "Южное".

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированного КБ "Южное" и изготовленного на Южмаше", - говорят в КБ.

Отмечается, что это "заключительные и самые важные" испытания перед первыми летными испытаниями.

"Именно она (третья ступень) будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - рассказывают конструкторы.

По данным бюро, во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель ступени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.

"Испытания признаны успешными!" - подчеркнули в КБ.

 

Украинская правда

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Темы: технологии космос


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