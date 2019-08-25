Поліція затримала майже 70 противників саміту G7

Джерело: DW

Поліція застосувала сльозогінний раз і водомети до учасників мітингу, що висловлювали протест проти саміту країн Великої сімки та затримала 68 осіб, 38 з них взято під варту.

Деталі: Учасники акції протесту почали кидати каміння у силовиків, які заблокували їм прохід до мосту у м.Байонна неподалік Біаріцца, де відбудеться саміт.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ та водомети, про постраждалих внаслідок сутичок не повідомляється.

Масові акції протесту відбулися і в інших містах та пройшли спокійно. Участь у мітингах брали антиглобалісти, екоактивісти та представники "жовтих жилетів".

Влада обмежила доступ до Біарріца - на час проведення саміту до міста можуть потрапити лише місцеві мешканці та робітники, які там працюють. Для охорони правопорядку до міста відправили понад 13 тис. поліцейських і жандармів.

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