Полиция задержала около 70 противников саммита G7
Источник: DW
Полиция применила слезоточивый раз и водометы к участникам митинга, которые выражали протест против саммита стран Большой семерки и задержала 68 человек, 38 из них взяли под стражу.
Детали: Участники акции протеста начали бросать камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в г.Байонна неподалеку Биарицца, где состоится саммит.
В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы, о пострадавших в результате столкновений не сообщается.
Массовые акции протеста прошли и в других городах и прошли спокойно. Участие в митингах принимали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".
Власти ограничили доступ к Биаррицу - на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и рабочие. Для охраны правопорядка в город отправили более 13 тыс. полицейских и жандармов.
Напомним,
- Саммит глав государств и правительств Большой семерки (G7) начался во французском курортном городе Биарриц вечером 24 августа и продлится до 26 августа.
- Ожидается, что на саммите будут обсуждаться вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуация с гендерным равенством.
- Среди международных тем, которые, как ожидается, будут в центре обсуждения - ситуация в Иране, протесты в Гонконге, конфликт в Сирии и напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.