Полиция задержала около 70 противников саммита G7

Источник: DW

Полиция применила слезоточивый раз и водометы к участникам митинга, которые выражали протест против саммита стран Большой семерки и задержала 68 человек, 38 из них взяли под стражу.

Детали: Участники акции протеста начали бросать камни в силовиков, которые заблокировали им проход к мосту в г.Байонна неподалеку Биарицца, где состоится саммит.

В ответ полицейские применили слезоточивый газ и водометы, о пострадавших в результате столкновений не сообщается.

Массовые акции протеста прошли и в других городах и прошли спокойно. Участие в митингах принимали антиглобалисты, экоактивисты и представители "желтых жилетов".

Власти ограничили доступ к Биаррицу - на время проведения саммита в город могут попасть только местные жители и рабочие. Для охраны правопорядка в город отправили более 13 тыс. полицейских и жандармов.

Напомним,