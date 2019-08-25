У Харкові обвалився автомобільний міст

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської обл.

Вранці 25 серпня у Харкові стався частковий обвал автомобільного мосту від ринку "Лоск" в напрямку селища Пісочин, жертв та постраждалих внаслідок події немає.

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про обвал надійшло о 8:46.

Рух транспорту ділянкою Окружної дороги перекрито.

За повідомленням @Харків, часткове обвалення мосту сталося над залізничними шляхами та вул. Транспортною на ділянці між районом харкова Нова Баварія та Пісочинською розв'язкою.