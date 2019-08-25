У Харкові обвалився автомобільний міст
Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської обл.
Вранці 25 серпня у Харкові стався частковий обвал автомобільного мосту від ринку "Лоск" в напрямку селища Пісочин, жертв та постраждалих внаслідок події немає.
Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про обвал надійшло о 8:46.
Рух транспорту ділянкою Окружної дороги перекрито.
За повідомленням @Харків, часткове обвалення мосту сталося над залізничними шляхами та вул. Транспортною на ділянці між районом харкова Нова Баварія та Пісочинською розв'язкою.
Як об'їхати? pic.twitter.com/NRCNKN3aNM— @XAPKIB (@XAPKIB) August 25, 2019
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