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У Харкові обвалився автомобільний міст

Неділя, 25 серпня 2019, 11:08
У Харкові обвалився автомобільний міст
фото - hk.npu.gov.ua

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської обл.

Вранці 25 серпня у Харкові стався частковий обвал автомобільного мосту від ринку "Лоск" в напрямку селища Пісочин, жертв та постраждалих внаслідок події немає.

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про обвал надійшло о 8:46.

Рух транспорту ділянкою Окружної дороги перекрито.

За повідомленням @Харків, часткове обвалення мосту сталося над залізничними шляхами та вул. Транспортною на ділянці між районом харкова Нова Баварія  та Пісочинською розв'язкою.  

 
фото - @Харків

Українська правда
Теми: Харківдорогиполіція
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