У Харкові обвалився автомобільний міст

52157 переглядів
Неділя, 25 серпня 2019, 11:08
фото - hk.npu.gov.ua

Джерело: Відділ комунікації поліції Харківської обл.

Вранці 25 серпня у Харкові стався частковий обвал автомобільного мосту від ринку "Лоск" в напрямку селища Пісочин, жертв та постраждалих внаслідок події немає.

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про обвал надійшло о 8:46.

Рух транспорту ділянкою Окружної дороги перекрито.

За повідомленням @Харків, часткове обвалення мосту сталося над залізничними шляхами та вул. Транспортною на ділянці між районом харкова Нова Баварія  та Пісочинською розв'язкою.  

 
фото - @Харків

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Харків дороги поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кернес: Харків кричить "ні" наркоманії 21 серпня 2019, 14:16
У Харкові поліцейський отримав ножем в груди, але затримав дебошира 20 серпня 2019, 16:09
Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін 14 серпня 2019, 17:02
Усі новини
Головні новини
18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо
Лідери G7 погодилися: повертати РФ за стіл зарано, але координацію слід зміцнити – ЗМІ
Ситник: У "справі Мартиненка" на суд тиснули 18 нардепів і три міністри
У Харкові обвалився автомобільний міст
Усі новини
тест

Що ви знаєте про українську вишиванку?

Незалежність

Яке воно — покоління незалежних

здоров'я

Як на організм діють ліки проти головного болю