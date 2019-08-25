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В Харькове обвалился автомобильный мост

Воскресенье, 25 августа 2019, 11:08
В Харькове обвалился автомобильный мост
фото - hk.npu.gov.ua

сточник: Отдел коммуникации полиции Харьковской обл.

Утром 25 августа в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Детали: По данным правоохранителей, сообщение об обвале поступило в 8:46.

Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто.

По сообщению @Харків, частичное обрушение моста произошло над железнодорожными путями и ул. Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой.

 
фото - @Харків

 

Украинская правда

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Темы: Харьковдорогиполиция
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