В Харькове обвалился автомобильный мост

сточник: Отдел коммуникации полиции Харьковской обл.

Утром 25 августа в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Детали: По данным правоохранителей, сообщение об обвале поступило в 8:46.

Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто.

По сообщению @Харків, частичное обрушение моста произошло над железнодорожными путями и ул. Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой.