В Харькове обвалился автомобильный мост
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Воскресенье, 25 августа 2019, 11:08
сточник: Отдел коммуникации полиции Харьковской обл.
Утром 25 августа в Харькове произошел частичный обвал автомобильного моста от рынка "Лоск" в направлении поселка Песочин, жертв и пострадавших в результате происшествия нет.
Детали: По данным правоохранителей, сообщение об обвале поступило в 8:46.
Движение транспорта на участке Окружной дороги перекрыто.
По сообщению @Харків, частичное обрушение моста произошло над железнодорожными путями и ул. Транспортной на участке между районом Харькова Новая Бавария и Песочинской развязкой.
Як об'їхати? pic.twitter.com/NRCNKN3aNM— @XAPKIB (@XAPKIB) August 25, 2019
Украинская правда
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