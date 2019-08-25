Тюремники влаштували погром в камері засудженого у справі "Хізб ут-Тахрір" - адвокат

Джерело: адвокат Маммет Мамбетов

Співробітники СІЗО №1 Ростова-на-Дону влаштували погром в камері засудженого у "справі Хізб ут-Тахрір" кримського татарина Рустема Ісмаїлова.

Деталі: За даними адвоката, інцидент стався 21 серпня.

За інформацією Ісмаїлова, погром стався вдруге за останні два тижні.

Пряма мова адвоката: "Не дивлячись на те, що моя черга на зустріч з моїм підзахисним була вранці, зустрітися з ним мені вдалося ближче до обіду. Причиною цього став погром, влаштований у його камері співробітниками ФСВП. У камері все було догори дригом. Усе переламано. Що шукали - незрозуміло".