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Тюремщики устроили погром в камере осужденного по делу "Хизб ут-Тахрир" - адвокат

Воскресенье, 25 августа 2019, 12:32

Источник: адвокат Маммет Мамбетов

Сотрудники СИЗО №1 Ростова-на-Дону устроили погром в камере осужденного по "делу Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Рустема Исмаилова. 

Детали:  По данным адвоката, инцидент произошел 21 августа.

По информации Исмаилова, погром второй за последние две недели.

Прямая речь адвоката: "Несмотря на то, что моя очередь на встречу с моим подзащитным была ранняя, встретиться с ним мне удалось ближе к обеду. Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. В камере все верх дном. Все переломано. Что искали непонятно".

Темы: политзаключенныеКрымРосcияСИЗО
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