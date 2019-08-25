18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо

Джерело: НОК України

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу у ваговій категорї до 48 кг, виборовши "золото" у фіналі світової першості, що проходить у Токіо.

Деталі: 18-річна Білодід зробила вазарі на третій хвилині сутички і далі встояла під відчайдушним тиском суперниці - японки Фуни Тонакі.

Перед фінальним поєдинком юна українка здолала перших трьох суперниць на чемпіонаті світу у Токіо. У півфіналі Білодід боролася проти Уранцегцег Мунхбат з Монголії.

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