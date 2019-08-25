Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо

Неділя, 25 серпня 2019, 15:06
18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо

Джерело: НОК України 

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу у ваговій категорї до 48 кг, виборовши "золото" у фіналі світової першості, що проходить у Токіо.  

Деталі: 18-річна Білодід зробила вазарі на третій хвилині сутички і далі встояла під відчайдушним тиском суперниці  - японки Фуни Тонакі. 

 
 

Перед фінальним поєдинком юна українка здолала перших трьох суперниць на чемпіонаті світу у Токіо. У півфіналі Білодід боролася проти Уранцегцег Мунхбат з Монголії. 

 

Нагадаємо,

  • У вересні 2018 року Білодід виграла золото чемпіонату світу, ставши наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо. 
  • Тоді у фіналі ЧС Білодід також перемогла Фуну Тонакі, чемпіонку світу-2017. Українка виграла прийомом іппон, отримавши дострокову перемогу. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: спортчемпіонат світуУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
спорт
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Останні новини
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
19:50
Російські атаки від середини липня пошкодили понад 100 об’єктів портової інфраструктури
19:42
ЄС перед самітом розморозив €10 млрд для Угорщини
19:40
Фонд підтримки енергетики України: обсяг внесків сягнув понад 390 мільйонів євро
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
Усі новини...
Реклама: