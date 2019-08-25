18-річна українка стала дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо
Неділя, 25 серпня 2019, 15:06
Джерело: НОК України
Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід стала дворазовою чемпіонкою світу у ваговій категорї до 48 кг, виборовши "золото" у фіналі світової першості, що проходить у Токіо.
Деталі: 18-річна Білодід зробила вазарі на третій хвилині сутички і далі встояла під відчайдушним тиском суперниці - японки Фуни Тонакі.
Перед фінальним поєдинком юна українка здолала перших трьох суперниць на чемпіонаті світу у Токіо. У півфіналі Білодід боролася проти Уранцегцег Мунхбат з Монголії.
Нагадаємо,
- У вересні 2018 року Білодід виграла золото чемпіонату світу, ставши наймолодшою чемпіонкою світу з дзюдо.
- Тоді у фіналі ЧС Білодід також перемогла Фуну Тонакі, чемпіонку світу-2017. Українка виграла прийомом іппон, отримавши дострокову перемогу.
Українська правда