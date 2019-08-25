18-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо
Воскресенье, 25 августа 2019, 15:06
Источник: НОК Украины
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала двукратной чемпионкой мира в весовой категорий до 48 кг, завоевав "золото" в финале мирового первенства.
Детали: 18-летняя Билодид сделала вазари на третьей минуте схватки и дальше устояла под отчаянным давлением соперницы - японки Фуны Тонаки.
Перед финальным поединком юная украинка одолела первых трех соперниц, в полуфинале Билодид боролась против Уранцегцег Мунхбат из Монголии.
Напомним,
- В сентябре 2018 г. Билодид выиграла золото чемпионата мира, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо.
- Тогда в финале ЧМ Билодид также победила Фуну Тонаки, чемпионку мира-2017. Украинка выиграла приемом иппон, одержав досрочную победу.
Украинская правда