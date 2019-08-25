18-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

Перед финальным поединком юная украинка одолела первых трех соперниц, в полуфинале Билодид боролась против Уранцегцег Мунхбат из Монголии.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала двукратной чемпионкой мира в весовой категорий до 48 кг, завоевав "золото" в финале мирового первенства.

Украинская правда

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