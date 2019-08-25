18-летняя украинка стала двукратной чемпионкой мира по дзюдо

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Воскресенье, 25 августа 2019, 15:06

Источник: НОК Украины

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид стала двукратной чемпионкой мира в весовой категорий до 48 кг, завоевав "золото" в финале мирового первенства.

Детали: 18-летняя Билодид сделала вазари на третьей минуте схватки и дальше устояла под отчаянным давлением соперницы - японки Фуны Тонаки. 

Перед финальным поединком юная украинка одолела первых трех соперниц, в полуфинале Билодид боролась против Уранцегцег Мунхбат из Монголии.

 

Напомним,

  • В сентябре 2018 г. Билодид выиграла золото чемпионата мира, став самой молодой чемпионкой мира по дзюдо.
  • Тогда в финале ЧМ Билодид также победила Фуну Тонаки, чемпионку мира-2017. Украинка выиграла приемом иппон, одержав досрочную победу.

Украинская правда

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Темы: спорт чемпионат мира Украина


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