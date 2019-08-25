У Кривому Розі згоріла церква УПЦ

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

У Кривому Розі внаслідок пожежі знищено майно та конструкції Храму святих Благовірних князів Бориса та Гліба, Української Православної Церкви.

Деталі: Повідомлення про пожежу у храмі на вул.Рудна надійшло о 4:22 25 серпня.

"Вогнем знищено майно та конструкції храму на загальній площі 100 кв. метрів. Загиблих та постраждалих немає. О 5:06 вогонь локалізовано, о 7:15 ліквідовано", - повідомили у відомстві.