В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ

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Воскресенье, 25 августа 2019, 15:47

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

В Кривом Роге в результате пожара уничтожено имущество и конструкции Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской Православной Церкви.

Детали: Сообщение о пожаре в храме вул.Рудна поступило в 4:22 25 августа.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров.  Погибших и пострадавших нет. В 5:06 огонь был локализован, в 7:15 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

 
 

Украинская правда

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Темы: церковь Кривой Рог пожар ГСЧС


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