Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ

Воскресенье, 25 августа 2019, 15:47

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

В Кривом Роге в результате пожара уничтожено имущество и конструкции Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской Православной Церкви.

Детали: Сообщение о пожаре в храме вул.Рудна поступило в 4:22 25 августа.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров.  Погибших и пострадавших нет. В 5:06 огонь был локализован, в 7:15 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.

 
 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: церковьКривой РогпожарГСЧС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Все новости...
церковь
Лукашенко заявил, что готов приютить монахов УПЦ МП из Киево-Печерской лавры
Не добрые самаритяне: как Российская православная церковь "спасает" украинцев от войны
На Хмельнитчине сторонники УПЦ не пускают верующих ПЦУ в церковь
Последние новости
10:20
В Кривом Роге раздавались взрывы. ВС предупреждают об опасности и в Кропивницком
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
Все новости...
Реклама: