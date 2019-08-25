В Кривом Роге сгорела церковь УПЦ

Источник: Госслужба по чрезвычайным ситуациям

В Кривом Роге в результате пожара уничтожено имущество и конструкции Храма святых благоверных князей Бориса и Глеба Украинской Православной Церкви.

Детали: Сообщение о пожаре в храме вул.Рудна поступило в 4:22 25 августа.

"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 кв. метров. Погибших и пострадавших нет. В 5:06 огонь был локализован, в 7:15 ликвидирован", - сообщили в ведомстве.