У Севастополі фактично полюють на українських активістів – правозахисник

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Неділя, 25 серпня 2019, 17:07

Джерело: очільниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник та представник групи Володимир Чекригін в ефірі "Радіо Культура", пише сайт Кримської правозахисної групи.

У Севастополі після окупації багато проросійських активістів фактично полюють на українських активістів.

За словами Чекригіна, проросійські активісти створили групу на Севастопольському форумі, яка називається "Палим бандерлогов в нашем городе".

Пряма мова Чекригіна: Там відверті виклики до розправи над українськими активістами, збирається інформація – там 150 сторінок. Там є фото українських активістів, адреси, інформація про родини, де вони мешкають, яким шляхом вони ведуть своїх дітей до садку. І пропонується їх знайти і з ними розправитися.

Деталі: Скрипник зазначає, що в окупованому Криму в цілому небезпечно проявляти українську ідентичність.

Використання кольорів українського прапора часто переслідується в рамках адміністративних справ, часто людей заарештовують за статтями, наприклад, про несанкціонований мітинг.

Пряма мова Скрипник: Або може бути навіть кримінальне переслідування. І тут є різні варіанти. Інколи, якщо, наприклад, такі кольори з’явилися на спорудах або якихось стінах, то тоді можуть використати статтю кримінальну "вандалізм". І це загрожує навіть позбавленням волі.

…В цілому таких людей, якщо говорити і про адміністративне, і про кримінальне, десятки – починаючи з 2014-го року. І це лише ті люди, про яких ми знаємо і яких змогли знайти. Скільки їх насправді — я боюся, ми навіть не знаємо всієї цифри.

Українська правда

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Теми: Крим права людини


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